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Каждая седьмая украинская пара подает заявку на регистрацию брака онлайн в "Дія" - мониторинг

Каждая седьмая украинская пара подает заявку на регистрацию брака онлайн в "Дія" - мониторинг

Киев • УНН

 • 683633 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Каждая седьмая новая семья подает заявку на регистрацию брака онлайн в «Дія». Всего с момента начала работы функции в ЗАГСы онлайн прислали почти 3 тысячи заявлений, сообщает УНН со ссылкой на сервис мониторинга регистрационных данных Опендатабот.

Детали

Как указано, 2908 заявлений о регистрации браков подали через "Дія" украинцы за время работы функции «онлайн-браков» на портале.

Для сравнения, за весь 2022 год украинцы зарегистрировали в ЗАГСах 222,7 тысячи новых браков. В среднем, это по 18 тысяч новых семей в месяц. Таким образом, почти 15% или каждый седьмой новый брак сейчас регистрируют онлайн, отмечает Опендатабот.

Дополнение

Возможность подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дія" появилась в феврале. Для этого молодожены должны авторизоваться на портале "Дія", в разделе «Семья» заполнить заявление о браке, оплатить административный сбор и подписаться электронной подписью. Заявление заполняет один из женихов, другой должен подтвердить свое согласие по ссылке в письме, также авторизовавшись на портале.

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