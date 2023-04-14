Каждая седьмая украинская пара подает заявку на регистрацию брака онлайн в "Дія" - мониторинг

Детали

Как указано, 2908 заявлений о регистрации браков подали через "Дія" украинцы за время работы функции «онлайн-браков» на портале.

Для сравнения, за весь 2022 год украинцы зарегистрировали в ЗАГСах 222,7 тысячи новых браков. В среднем, это по 18 тысяч новых семей в месяц. Таким образом, почти 15% или каждый седьмой новый брак сейчас регистрируют онлайн, отмечает Опендатабот.

Дополнение

Возможность подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дія" появилась в феврале. Для этого молодожены должны авторизоваться на портале "Дія", в разделе «Семья» заполнить заявление о браке, оплатить административный сбор и подписаться электронной подписью. Заявление заполняет один из женихов, другой должен подтвердить свое согласие по ссылке в письме, также авторизовавшись на портале.

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