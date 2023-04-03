Українцям дозволять підписувати європейські контракти і документи "Дія.Підписом"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні розпочали бета-тестування "Дія.Підпис-EU" - електронного підпису, який відповідає технічним вимогам Європейського Союзу. Щоб узяти участь у тестуванні, українцям потрібно оновити додаток сервісу державних послуг"Дія" до останньої версії, пише УНН з посиланням на Telegram "Дії".
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"Революційне оновлення! Тестуємо Дія.Підпис, який відповідає вимогам ЄС. Ще один крок до цифрового безвізу. Тепер ви можете підписати європейські документи чи контракти, просто усміхнувшись смартфону", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що новим "Дія.Підписом-EU" можна скористатися на двох платформах: ID.GOV.UA (ICEI) та сервісі документообігу Вчасно. Після оновлень під час активації "Дія.Підпису" в застосунку автоматично створюється два варіанти: за українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA). Під час підпису документа на платформі потрібно обрати необхідний варіант.
Як повідомили на сторінці у Telegram уряду, сам процес підписання не змінився: "ви, як і раніше, кліпаєте чи посміхаєтесь і вводите код вашого "Дія.Підпису".
Пізніше функціонал планують масштабувати на інші платформи. Повідомляється, що ця послуга реалізована Мінцифрою за підтримки Єврокомісії, а також e-Governance Academy в межах проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Євросоюзом.
Нагадаємо
Сервіс "Дія" анонсував нові опції додатку: можливість поділитися техпаспортом з іншою людиною та скасувати шеринг авто онлайн. І пропонує долучитись до їх тестування усім охочим.