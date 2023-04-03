Украинцам разрешат подписывать европейские контракты и документы "Дія.Підпис"

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"Революционное обновление! Тестируем Дія.Підпис, который соответствует требованиям ЕС. Еще один шаг к цифровому безвизу. Теперь вы можете подписать европейские документы или контракты, просто улыбнувшись смартфону", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что новым "Дія.Підпис-EU" можно воспользоваться на двух платформах: ID.GOV.UA (ICEI) и сервисе документооборота "Вчасно". После обновлений при активации "Дія.Підпис" в приложении автоматически создается два варианта: по украинскому стандарту (ДСТУ) и международному (ECDSA). При подписи документа на платформе нужно выбрать необходимый вариант.

Как сообщили на странице в Telegram правительства, сам процесс подписания не изменился: "вы, как и раньше, моргаете или улыбаетесь и вводите код вашей "Дія.Підпис".

Позже функционал планируют масштабировать на другие платформы. Сообщается, что эта услуга реализована Минцифрой при поддержке Еврокомиссии, а также e-Governance Academy в рамках проекта EU4DigitalUA, финансируемого Евросоюзом.

Напомним

Сервис "Дія" анонсировал новые опции приложения: возможность поделиться техпаспортом с другим человеком и отменить шеринг авто онлайн. И предлагает присоединиться к их тестированию всем желающим.