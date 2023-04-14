Кожна сьома українська пара подає заявку на реєстрацію шлюбу онлайн в "Дії" - моніторинг

Деталі

Як вказано, 2908 заяв про реєстрацію шлюбів подали через "Дію" українці за час роботи функції «онлайн-шлюбів» на порталі.

Для порівняння, за весь 2022 рік українці зареєстрували у РАГСах 222,7 тисячі нових шлюбів. В середньому, це по 18 тисяч нових родин на місяць. Таким чином, майже 15% або кожний сьомий новий шлюб наразі реєструють онлайн, вказують в Опендатабот.

Доповнення

Можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" з'явилась в лютому. Для цього наречені мають авторизуватися на порталі "Дія", у розділі «Сім’я» заповнити заяву про шлюб, сплатити адміністративний збір та підписатися електронним підписом. Заяву заповнює один з наречених, інший має підтвердити свою згоду за посиланням у листі, також авторизувавшись на порталі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям дозволять підписувати європейські контракти і документи "Дія.Підписом"