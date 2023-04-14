Кожна сьома українська пара подає заявку на реєстрацію шлюбу онлайн в "Дії" - моніторинг

ukru
Ексклюзив
15:02 • 36002 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 63603 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 97488 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 225026 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167179 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165246 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 255151 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454176 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345566 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357173 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192409 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 164916 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 135663 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126389 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 89805 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 224971 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 255116 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 494541 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 629944 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39446 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 47581 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126389 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 164916 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192409 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Кожна сьома українська пара подає заявку на реєстрацію шлюбу онлайн в "Дії" - моніторинг

Кожна сьома українська пара подає заявку на реєстрацію шлюбу онлайн в "Дії" - моніторинг

Київ • УНН

 • 683634 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кожна сьома нова родина подає заявку на реєстрацію шлюбу онлайн в «Дії». Загалом з моменту початку роботи функції до РАГСів онлайн надіслали майже 3 тисячі заяв, повідомляє УНН з посиланням на сервіс моніторингу реєстраційних даних Опендатабот.

Деталі

Як вказано, 2908 заяв про реєстрацію шлюбів подали через "Дію" українці за час роботи функції «онлайн-шлюбів» на порталі.

Для порівняння, за весь 2022 рік українці зареєстрували у РАГСах 222,7 тисячі нових шлюбів. В середньому, це по 18 тисяч нових родин на місяць. Таким чином, майже 15% або кожний сьомий новий шлюб наразі реєструють онлайн, вказують в Опендатабот.

Доповнення

Можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" з'явилась в лютому. Для цього наречені мають авторизуватися на порталі "Дія", у розділі «Сім’я» заповнити заяву про шлюб, сплатити адміністративний збір та підписатися електронним підписом. Заяву заповнює один з наречених, інший має підтвердити свою згоду за посиланням у листі, також авторизувавшись на порталі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям дозволять підписувати європейські контракти і документи "Дія.Підписом"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52