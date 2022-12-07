Каждый метр Луганской области дается тяжело, оккупанты подвезли много резервов – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Освобождение каждого метра Луганской области дается очень тяжело – российские оккупанты подвезли много резервов в виде личного состава и техники. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Цитата
"Каждый метр Луганской области дается крайне тяжело, потому что подготовились они (россияне – ред.) достаточно тщательно, и было время для того, чтобы подвезти огромное количество резерва на территорию Луганской области. Они даже уже строят защитные сооружения второй линии обороны в районе Старобельска. Там сосредоточили последние наиболее боеспособные подразделения рф, а на передовую бросают преимущественно зэков или свежемобилизованных", – рассказал Гайдай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов
По словам главы ОВА, ситуация в Белогоровке сейчас самая сложная, потому что оккупанты круглосуточно атакуют ее минометами и артиллерией.
Напомним
Сергей Гайдай сообщал, что трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под огненным контролем украинской армии, поэтому российские оккупанты не могут безопасно доставить боеприпасы и технику в сторону Кременной.
Он считает, что есть три основных задачи ВСУ в Луганской области.