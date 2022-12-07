Каждый метр Луганской области дается тяжело, оккупанты подвезли много резервов – Гайдай

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"Каждый метр Луганской области дается крайне тяжело, потому что подготовились они (россияне – ред.) достаточно тщательно, и было время для того, чтобы подвезти огромное количество резерва на территорию Луганской области. Они даже уже строят защитные сооружения второй линии обороны в районе Старобельска. Там сосредоточили последние наиболее боеспособные подразделения рф, а на передовую бросают преимущественно зэков или свежемобилизованных", – рассказал Гайдай.

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По словам главы ОВА, ситуация в Белогоровке сейчас самая сложная, потому что оккупанты круглосуточно атакуют ее минометами и артиллерией.

Напомним

Сергей Гайдай сообщал, что трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под огненным контролем украинской армии, поэтому российские оккупанты не могут безопасно доставить боеприпасы и технику в сторону Кременной.

Он считает, что есть три основных задачи ВСУ в Луганской области.