На Луганщині деокуповано 13 населених пунктів - голова ОВА

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«На сьогодні 13 населених пунктів під контролем ЗСУ. Там всюди поки що небезпечно, всюди проходять обстріли», - сказав Гайдай.

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За його словами, наступного тижня до них вирушають лікарі, адже гумдопомогу розвозять - щоденно.

Окрім того, він повідомив, що у понеділок планують вирішити проблему з дровами.

«Ми вже на понеділок назначили нараду, у нас новий керівник лісового господарства. У понеділок він буде в нас ,плюс ми зустрічаємося з керівництвом ДСНС Луганської області. Плюс ми зустрінемо з представниками «Хортиці» і проговоримо, яку ділянку, яку територію можна швидко розмінувати. Десь взяти порізати цей ліс і віддати людям», - розповів Гайдай.

Доповнення

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що головна складність наступу на Луганщині в тому, що на цьому напрямку росія укріпилася завдяки бойовикам з так званої "лнр".