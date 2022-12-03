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В Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов - глава ОВА

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов. Туда на следующей неделе отправляются врачи. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в видеообращении, передает УНН.

Цитата

"На сегодняшний день 13 населенных пунктов под контролем ВСУ. Там повсюду пока опасно, повсюду проходят обстрелы", - сказал Гайдай.

Детали

По его словам, на следующей неделе ьуда отправляются врачи, ведь гумдопомощь развозят – ежедневно.

Кроме того, он сообщил, что в понедельник планируется решить проблему с дровами.

«Мы уже на понедельник назначили совещание, у нас новый руководитель лесного хозяйства. В понедельник он будет у нас, плюс мы встречаемся с руководством ГСЧС Луганской области. Плюс мы встретим с представителями «Хортицы» и проговорим, какой участок, какую территорию можно быстро разминировать. Где-то взять порезать этот лес и отдать людям», – рассказал Гайдай.

Дополнение

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что главная сложность наступления в Луганской области в том, что на этом направлении россия укрепилась благодаря боевикам из так называемой "лнр".

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