В Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов. Туда на следующей неделе отправляются врачи. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в видеообращении, передает УНН.
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"На сегодняшний день 13 населенных пунктов под контролем ВСУ. Там повсюду пока опасно, повсюду проходят обстрелы", - сказал Гайдай.
Детали
По его словам, на следующей неделе ьуда отправляются врачи, ведь гумдопомощь развозят – ежедневно.
Кроме того, он сообщил, что в понедельник планируется решить проблему с дровами.
«Мы уже на понедельник назначили совещание, у нас новый руководитель лесного хозяйства. В понедельник он будет у нас, плюс мы встречаемся с руководством ГСЧС Луганской области. Плюс мы встретим с представителями «Хортицы» и проговорим, какой участок, какую территорию можно быстро разминировать. Где-то взять порезать этот лес и отдать людям», – рассказал Гайдай.
Дополнение
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что главная сложность наступления в Луганской области в том, что на этом направлении россия укрепилась благодаря боевикам из так называемой "лнр".