Кожен метр Луганщини дається важко, окупанти підвезли багато резервів – Гайдай

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"Кожен метр Луганщини дається вкрай важко, тому що підготувалися вони (росіяни – ред.) достатньо ретельно, і був час для того, щоб підвезти величезну кількість резерву на територію Луганської області. Вони навіть уже будують захисні споруди другої лінії оборони в районі Старобільська. Там зосередили останні найбільш боєздатні підрозділи рф, а на передову кидають переважно зеків або свіжомобілізованих", – розповів Гайдай.

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За словами голови ОВА, ситуація у Білогорівці зараз найскладніша, тому що окупанти цілодобово атакують її мінометами й артилерією.

Нагадаємо

Сергій Гайдай повідомляв, що траса Сватово-Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем української армії, тому російські окупанти не можуть безпечно доправити боєприпаси та техніку у бік Кремінної.

Він вважає, що є три основні завдання ЗСУ на Луганщині.