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Кожен метр Луганщини дається важко, окупанти підвезли багато резервів – Гайдай

Кожен метр Луганщини дається важко, окупанти підвезли багато резервів – Гайдай

Київ • УНН

 • 874939 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Звільнення кожного метру Луганщини дається дуже важко – російські окупанти підвезли багато резервів у вигляді особового складу і техніки. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Кожен метр Луганщини дається вкрай важко, тому що підготувалися вони (росіяни – ред.) достатньо ретельно, і був час для того, щоб підвезти величезну кількість резерву на територію Луганської області. Вони навіть уже будують захисні споруди другої лінії оборони в районі Старобільська. Там зосередили останні найбільш боєздатні підрозділи рф, а на передову кидають переважно зеків або свіжомобілізованих", – розповів Гайдай.

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За словами голови ОВА, ситуація у Білогорівці зараз найскладніша, тому що окупанти цілодобово атакують її мінометами й артилерією.

Нагадаємо

Сергій Гайдай повідомляв, що траса Сватово-Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем української армії, тому російські окупанти не можуть безпечно доправити боєприпаси та техніку у бік Кремінної.

Він вважає, що є три основні завдання ЗСУ на Луганщині.

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