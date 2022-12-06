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Траса між Сватовим і Кремінною під вогневим контролем ЗСУ – Гайдай

Траса між Сватовим і Кремінною під вогневим контролем ЗСУ – Гайдай

Київ • УНН

 • 731063 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Траса Сватово-Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем української армії, тому російські окупанти не можуть безпечно доправити боєприпаси та техніку у бік Кремінної. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Деталі

"Повільно та впевнено наші війська просуваються вперед. Дуже важко це відбувається, тому що часу було достатньо у російських окупаційних військ для того, щоб підготувати ешелоновану лінію оборони. Вона складається з тотального мінування всієї території. Це не лише дороги та мости. Це і лісопосадки, і будинки. Підрозділи, які ставлять задля стримування наших військ у лісосмуги, зариваються як кроти, там цілі підземні комунікації. Це говорить про те, що у них було достатньо часу, щоб підготуватися. Іноді лісосмугу доводиться повністю підривати артилерією чи спеціальними засобами, бо інакше їх звідти не “викурити”, – розповів Гайдай.

Він додав, що багато сил та засобів росіяни стягнули до району Сватового. За словами голови ОВА, виникає відчуття, що окупанти намагатимуться наступати. Однак майже щодня там стаються “бавовни”: підривають і будинки, з яких окупанти зробили тимчасові казарми, і скупчення техніки, зазначив Гайдай.

"Причому це відбувається біля Сватового у всіх невеликих селах, які входять до цієї громади. Тому що вздовж лінії фронту практично всі будинки зайняті, у кожному приватному будинку перебувають десятки солдатів. Траса Сватово-Кремінна під вогневим контролем ЗСУ. Спокійно та безпечно доправити боєприпаси та техніку у бік Кремінної у окупантів не виходить", – сказав голова ОВА.

Нагадаємо

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ведення боїв біля Бахмута, в районі Авдіївки – Донецька, на лінії Сватове – Кремінна.Російські військові продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька. Крім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися вглиб українських позицій.

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