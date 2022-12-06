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Трасса между Сватовым и Кременной под огневым контролем ВСУ – Гайдай

Трасса между Сватовым и Кременной под огневым контролем ВСУ – Гайдай

Киев • УНН

 • 731063 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под огненным контролем украинской армии, поэтому российские оккупанты не могут безопасно доставить боеприпасы и технику в сторону Кременной. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"Медленно и уверенно наши войска продвигаются вперед. Очень тяжело это происходит, потому что времени было достаточно у российских оккупационных войск для того, чтобы подготовить эшелонированную линию обороны. Она состоит из тотального минирования всей территории. Это не только дороги и мосты, это и лесопосадки, и здания. Подразделения, которые ставят для сдерживания наших войск в лесополосы, зарываются как кроты, там целые подземные коммуникации. Это говорит о том, что у них было достаточно времени, чтобы подготовится. Иногда лесополосу приходиться полностью подрывать артиллерией или специальными средствами, потому что по другому их оттуда не “выкурить”, – рассказал Гайдай.

Он добавил, что многие силы и средства россияне стянули в район Сватового. По словам главы ОВА, возникает ощущение, что оккупанты будут пытаться наступать. Однако почти каждый день там происходят "хлопки": подрывают и дома, из которых оккупанты сделали временные казармы, и скопления техники, отметил Гайдай.

"Причем это происходит возле Сватово во всех небольших селах, которые входят в эту громаду. Потому что вдоль линии фронта практически все дома заняты, в каждом частном доме находятся десятки солдат. Трасса Сватово-Кременная под огневым контролем ВСУ. Спокойно и безопасно доставить боеприпасы и технику в сторону Кременной у оккупантов не получается", – сообщил Гайдай.

Напомним

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали ведение боев у Бахмута, в районе Авдеевки – Донецка, на линии Сватово – Кременная. Российские военные продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не окружили город и проводили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка. Кроме того, штурмовые группы врага пытаются прорваться в глубь украинских позиций.

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