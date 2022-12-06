Гайдай розповів про три основні завдання для ЗСУ на Луганщині

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«Одне завдання - по півночі Сватового перекрити доступ з боку росії всіх можливих перекидок людей або техніки. Друге, Старобільськ – це логістичний центр Луганської області. Хто його контролюватиме, той під вогневим контролем триматиме всі основні дороги, що повністю виключить спокійне перекидання резервів чи техніки. Тому частина десантників, яких перекинули з Херсонщини на Луганщину, роблять ешелоновану лінію оборони біля Старобільська. Для них це місто теж дуже важливе. І третє – після Кремінної відкриваються Рубіжне та Сєвєродонецьк. Тут якраз можна розбити угруповання, яке вже багато тижнів та місяців поспіль намагається взяти штурмом напрямок від Білогорівки до Бахмута», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

За даними ОВА, більшість ліжкового фонду так званої "лнр" на окупованій території Луганської області перепрофільовано під військових - планові госпіталізації там зупинено, а в Старобільську окупанти займають порожні будинки.