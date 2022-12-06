Гайдай рассказал о трех основных задачах для ВСУ в Луганской области

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«Одна задача – по северу Сватового перекрыть доступ со стороны россии всех возможных перебрасываний людей или техники. Второе, Старобельск – это логистический центр Луганской области. Кто его будет контролировать, тот будет под огневым контролем держать все основные дороги, что полностью исключит спокойную переброску резервов или техники. Поэтому часть десантников, переброшенных из Херсонской в Луганскую область, делают эшелонированную линию обороны возле Старобельска. Для них этот город тоже очень важен. И третье – после Кременной открываются Рубежное и Северодонецк. Здесь как раз можно разбить группировку, которая уже много недель и месяцев подряд пытается взять штурмом направление от Белогоровки до Бахмута», – сообщил Гайдай.

Напомним

По данным ОВА, большинство кроватного фонда так называемой "лнр" на оккупированной территории Луганской области перепрофилировано под военных - плановые госпитализации там остановлены, а в Старобельске оккупанты занимают пустые дома.