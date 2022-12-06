Больницы оккупированной территории Луганской области переполнены боевиками - ОВА

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"Большинство коечного фонда медицинских учреждений так называемой «лнр» перепрофировали под оказание помощи раненым военнослужащим россии. Больницы переполнены боевиками. Из-за этого пришлось прекратить плановые госпитализации и лечение мирного населения", - сообщили в ОВА.

Детали

Предоставляется, по сообщению, исключительно неотложная медицинская помощь.

"В Новопскове военный госпиталь устроили даже в родильном отделении", - указали в ОВА.

Кроме того, как отмечается, больницы оккупированной территории начали тщательно проверять сотрудники военной комендатуры россии относительно низкого показателя постановки медицинского персонала на военный учет. "Угрожают увольнением", - указали в ОВА.

В то же время в Старобельске, где россияне пытаются строить вторую линию обороны, продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих оккупационных войск в частных домах, сообщили в ОВА.

Дополнение

В Луганской области оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для задержания дезертиров.