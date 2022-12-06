Лікарні окупованої Луганщини переповнені бойовиками - ОВА

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"Більшість ліжкового фонду медичних установ так званої «лнр» перепрофювали під надання допомоги пораненим військовослужбовцям рф. Лікарні переповнені бойовиками. Через це довелося припинити планові госпіталізації та лікування мирного населення", - повідомили в ОВА.

Деталі

Надається, за повідомленням, виключно невідкладна медична допомога.

"У Новопскові військовий шпиталь влаштували навіть у пологовому відділенні", - вказали в ОВА.

Окрім того, як зазначається, лікарні окупованої території почали ретельно перевіряти співробітники військової комендатури рф щодо низького показника постановки медичного персоналу на військовий облік. "Погрожують звільненням", - вказали в ОВА.

Водночас у Старобільську, де росіяни намагаються будувати другу лінію оборони, триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ в приватних будинках, повідомили в ОВА.

Доповнення

У Луганській області окупанти встановлюють додаткові блокпости для затримання дезертирів.