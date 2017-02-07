Каждый второй материал движения "Под контролем" о коррупционных нарушениях подтверждается - ГПУ

"Каждая вторая информация (предоставленнвя ​​движением "Под контролем" информация о коррупционных правонарушениях - ред.) подтверждается... Хочу подчеркнуть, что это не просто, как говорится, "базарное радио", это конкретные анализы государственных реестров из открытых источников и сопоставление с той информацией, которая добыта путем получения доступа к публичной информации", - сказала прокурор.

В.Сеник пояснила, что движение "Под контролем" предоставляет Генпрокуратуре материалы с информацией о том или ином коррупционном правонарушении, после чего прокуратура его проверяет или вносит данные в ЕРДР, или направляет их материалы в Нацполицию для составления протокола о совершении коррупционного правонарушения. К тому же, отметила она, если информация о правонарушении не подтверждается, то организация не останавливается в конкретном деле, а еще больше приобретает из открытых источников доказательственной базы.

"Это больше контроль с двух сторон - они нас, мы их контролируем", - сказала прокурор.

"То есть, на самом деле очень большая работа проведена с помощью этой общественной организации. Пока системной работы со стороны других общественных организаций не ощущается и нет. Поступают такие точечные обращения. В большинстве общественность все-таки интересуют свои частные интересы, а не более организованный подход общественной организации к разоблачению нарушителей антикоррупционного законодательства", - отметила она.

По мнению прокурора, впервые в истории органов прокуратуры, когда есть взаимопонимание между Генпрокуратурой и общественной организацией. Ведь движение "Под контролем" объективно и взвешенно, со знанием юридического и антикоррупционного законодательства подходит к выявлению нарушений в регионах.

Напомним, по сообщению Генпрокурора Юрия Луценко, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрениях в коррупции 18 лицам благодаря информации участников Всеукраинского движения против политической коррупции "Под контролем".

Как сообщал УНН, политолог Сергей Таран считает, что реальные результаты сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины с Всеукраинским движением против политической коррупции "Под контролем" свидетельствует о новом способе отношений ведомства с общественными организациями.