Кожен другий матеріал руху “Під контролем” про корупційні порушення підтверджується - ГПУ

“Кожна друга інформація (надана рухом „Під контролем“ інформація про корупційні правопорушення — ред.) підтверджується... Хочу підкреслити, що це не просто, як кажуть, „базарне радіо“, це є конкретні аналізи державних реєстрів з відкритих джерел і зіставлення з тією інформацією, яка здобута шляхом отримання доступу до публічної інформації”, — сказала прокурор.

В.Сеник пояснила, що рух “Під контролем” надає Генпрокуратурі матеріали з інформацією про те чи інше корупційне правопорушення, після чого прокуратура його перевіряє або ж вносить дані до ЄРДР, чи надсилає їхні матеріали до Нацполіції для складання протоколу про вчинення корупційного правопорушення. До того ж, зазначила вона, якщо інформація про правопорушення не підтверджується, то організація не зупиняється в конкретній справі, а ще більше здобуває з відкритих джерел доказової бази.

“Це більше контроль з двох сторін — вони нас, ми їх контролюємо”, — сказала прокурор.

“Тобто, насправді дуже велика робота проведена з допомогою цієї громадської організації. Поки що системної роботи з боку інших громадських організацій не відчувається і немає. Надходять такі точкові звернення. У більшості громадськість все-таки цікавлять свої приватні інтереси, а не більш організований підхід громадської організації до викриття порушників антикорупційного законодавства”, — зауважила вона.

На думку прокурора, вперше в історії органів прокуратури, коли є взаємне розуміння між Генпрокуратурою і громадською організацією. Адже рух “Під контролем” об’єктивно і виважено, зі знанням юридичного й антикорупційного законодавства підходить до виявлення порушень в регіонах.

Нагадаємо, за повідомленням Генпрокурора Юрія Луценка, Генеральна прокуратура України повідомила про підозри у корупції 18 особам завдяки інформації учасників Всеукраїнського руху проти політичної корупції "Під контролем“.

Як повідомляв УНН, політолог Сергія Таран вважає, що реальні результати співпраці Генеральної прокуратури України з Всеукраїнським рухом проти політичної корупції “Під контролем” свідчить про новий спосіб відносин відомства з громадськими організаціями.