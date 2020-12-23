Кожара будут судить по подозрению в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве Сергея Старицкого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
"Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего Министра иностранных дел Украины, по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.
Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.