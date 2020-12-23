Кожару судитимуть за підозрою у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві Сергія Старицького. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.
"Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно колишнього Міністра закордонних справ України, за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідством встановлено, що у лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці.
Як повідомлялося, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.