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Ковид в Украине пошел в рост: за неделю заражений стало на треть больше

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине за прошедшую неделю количество подтвержденных случаев COVID-19 возросло более чем на треть, против показателя неделей ранее - до 1431. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 021 612 случаев ковида.

Из них за текущую отчетную неделю был зафиксирован 1431 случай, тогда как неделей ранее - 1056. За неделю зафиксирован рост на 35,5%. 

При этом за неделю с 11 по 17 июля в Украине ковидом заболели 300 вакцинированных лиц, по сравнению с 215 неделей ранее (+39,5%).

В топ регионов с самыми быстрыми темпами роста количества случаев болезни вошли Киев (112 случаев, +89,8%), Ровенская (21, +90,9%), Донецкая (16, +128,6%), Черниговская (15, +150%), Закарпатская (84, +200%) области.

В то же время больше всего случаев за неделю зафиксировано в Киевской (190), Одесской (168) областях, в Киеве (112), Ивано-Франковской (108), Закарпатской (84) областях.

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Госпитализаций за неделю по Украине стало больше на 11,5% – до 1038.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю – 986 (-1,4%). В общей сложности поправилось 4 910 303 человек.

Летальных случаев за неделю стало меньше на 52,6% – умерли 9 человек, тогда как неделей ранее было 19.

Всего от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 108 699 человек.

Дополнение

В ВОЗ призвали правительства во всем мире принять такие меры, как ношение масок и улучшение вентиляции, на фоне недопустимо большого количества смертей от COVID-19.

Так, новая волна коронавируса в Европе может повлечь за собой и резкий рост заболеваемости в Украине через определенный период времени. Украинцы ведь активно возвращаются домой, а противоэпидемиологические мероприятия почти не выполняются.

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