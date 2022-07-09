У світі шириться новий підвид Омікрону: Голубовська роз'яснила його особливості і дала поради українцям

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За словами Голубовської, особливістю Центавра є ще більша здатність ухилятися від імунітету, ніж це роблять інші варіанти SARS-CoV-2, а циркуляція зареєстрована в 10 країнах. Поки що він розглядається як варіант "заклопотаності", бо його заразність, тяжкість протікання і відхилення від імунітету вивчаються. Тим не менш, низка експертів вважають, що наявні дев'ять додаткових мутацій Центавра (порівняно з Омікроном) дозволять йому захищатися від природного та штучного імунітету значною мірою.

"Вважається, що варіант Омікрон (ВА.5) та його субваріанти, які циркулюють зараз у всьому світі – це найгірша версія вірусу, бо є найконтагіознішою. Не можу з цим погодитись, бо для нас з вами важливо перехворіти у неважкій формі, без ускладнень, що й відбувається з більшістю пацієнтів зараз. Небезпечний цей варіант з епідеміологічної точки зору", - зазначила Голубовська.

Лікар також відзначила, що наразі йде зростання захворюваності у світі та незначне в Україні, судячи зі звернень.

"З приходом різних противірусних препаратів у широку практику, і, нарешті, рекомендацій ВООЗ та інших інститутів, ще раз нагадую - своєчасний прийом цих ліків, відразу з моменту постановки діагнозу, особливо групам ризику та особам, у яких хвороба дебютує з високої температури тіла - той фактор, що рятує вам життя. Бережіть себе та будьте здорові!" - резюмувала Голубовська.

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