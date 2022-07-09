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В мире распространяется новый подвид Омикрона: Голубовская разъяснила его особенности и дала советы украинцам

В мире распространяется новый подвид Омикрона: Голубовская разъяснила его особенности и дала советы украинцам

Киев • УНН

 • 750983 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Новый подвариант недавно появившегося Омикрона Центавр (ВА.2.75) обнаружен уже и в США. Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская разъяснила его особенности, а также дала советы украинцам, передает УНН.

Детали

По словам Голубовской, является ещё большая способность уклоняться от иммунитета, чем это делают все другие варианты SARS-CoV-2, а циркуляция зарегистрирована в 10 странах. Пока он не рассматривается как вариант «озабоченности», ибо его заразность, тяжесть течения и степень отклонения от иммунитета изучаются. Тем не менее, ряд экспертов считают, что имеющиеся девять дополнительных мутаций Центавра (по-сравнению с омикроном) позволят ему ограждаться от естественного и искусственного иммунитета в значительной мере.

"Считается, что вариант Омикрон (ВА.5) и его субварианты, циркулирующие сейчас во всем мире - это наихудшая версия вируса, ибо является самой контагиозной. Не могу с этим согласиться, ибо для нас с вами важно переболеть в нетяжелой форме, без осложнений, что и происходит с большинством пациентов сейчас. Опасен этот вариант с эпидемиологической точки зрения", - отметила Голубовская.

Врач также отметила, что сейчас идет рост заболеваемости в мире и незначительный в Украине, судя по обращениям.

"С приходом различных противовирусных препаратов в широкую практику, и, наконец, подоспевших рекомендаций ВОЗ и других институтов, ещё раз напоминаю - своевременный приём этих лекарств, сразу с момента постановки диагноза, особенно группам риска и лицам, у которых болезнь дебютирует с высокой температуры тела - тот фактор, который спасает вам жизнь.
Берегите себя и будьте здоровы!" – резюмировала Голубовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно ли забыть о COVID-19? Отвечает Ольга Голубовская

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