Ковід в Україні пішов у ріст: за тиждень заражень побільшало на третину

Деталі

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 021 612 випадків ковіду.

З них за поточний звітний тиждень було зафіксовано 1431 випадок, тоді як тижнем раніше - 1056. Тож, за тиждень зафіксовано зростання на 35,5%.

При цьому за тиждень з 11 по 17 липня в Україні на ковід захворіли 300 вакцинованих осіб, проти 215 тижнем раніше (+39,5%).

До топу регіонів з найшвидшими темпами зростання кількості випадків хвороби увійшли Київ (112 випадків, +89,8%), Рівненська (21, +90,9%), Донецька (16, +128,6%), Чернігівська (15, +150%), Закарпатська (84, +200%) області.

Водночас найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Київській (190), Одеській (168) областях, у Києві (112), Івано-Франківській (108), Закарпатській (84) областях.

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Госпіталізацій за тиждень по Україні побільшало на 11,5% - до 1038.

Одужалих від COVID-19 за тиждень - 986 (-1,4%). Загалом одужало 4 910 303 осіб.

Летальних випадків за тиждень стало менше на 52,6% - померли 9 осіб, тоді як тижнем раніше було 19.

Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 108 699 людей.

Доповнення

У ВООЗ закликали уряди в усьому світі вжити таких заходів, як носіння масок та покращення вентиляції, на тлі неприпустимо великої кількості смертей від COVID-19.

Так, нова хвиля коронавірусу в Європі може спричинити і різке зростання захворюваності в Україні через певний період часу. Адже українці активно повертаються додому, а протиепідеміологічні заходи майже не виконуються.