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КОВА предупреждает об активности вражеских беспилотников на Киевщине

КОВА предупреждает об активности вражеских беспилотников на Киевщине

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 22:54  •  3720 просмотра

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Силы противовоздушной обороны работают над противодействием вражеским беспилотникам, замеченным в Киевской области.

На Киевщине зафиксировано движение вражеских БпЛА. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

- Киевская областная военная администрация

Несколько групп беспилотников обнаружено на юге Хмельницкой и Харьковской областей5 марта 2024, 22:46 • 4213 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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КОВА попереджає про активність ворожих безпілотників на Київщині
KOVA warns of enemy drone activity in Kyiv region
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