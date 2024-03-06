КОВА попереджає про активність ворожих безпілотників на Київщині
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони працюють над протидією ворожим безпілотникам, поміченим у Київській області.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
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Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Кілька груп безпілотників виявлено на півдні Хмельницької та Харківської областей06.03.24, 00:46 • 100863 перегляди