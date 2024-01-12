"Кот График снова красный и грустный": Укрэнерго призвало экономить электричество
Укрэнерго призывает к энергосбережению, поскольку потребление растет в вечернее время, усиливая нагрузку на энергосистему в холодное время года.
Четверо украинских моряков находятся в плену хуситов
Йеменские хуситы удерживают в плену четырех украинских моряков. Президент Украины Зеленский сказал, что Украина работает над их освобождением.
Главное, чтобы был справедливым: Зеленский о законопроекте по мобилизации
Зеленский ожидает окончательный проект справедливого закона о мобилизации.
Наступление российской армии терпит неудачу. Враг несет большие потери - Сырский
Российская армия не достигает своих целей на Востоке, неся большие потери благодаря украинской обороне, заявляет генерал-полковник Александр Сырский.
Вместо средств получил подозрение: правоохранители Киева задержали чиновника Фонда госимущества на взятке
Киевская милиция арестовала чиновника Фонда государственного имущества за получение взятки в размере $1,000 за сделку по аренде имущества.
Украинки завоевали уже две медали на Кубке Европы по сноубордингу
Украинка Надежда Гапатин завоевала серебро в параллельном слаломе на Кубке Европы по сноубордингу, вслед за бронзой Аннимари Данча в Италии.
Что значит быть стальными: героиня книги "Сталеві" Елена Соседка об изменениях в бизнесе и благотворительности во время войны
"Сталеві" Виктории Покатис освещает устойчивость и лидерство украинских женщин во время войны. Одной из героинь стала Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions.
Польские пограничники задержали 15-летнего чешского школьника, который ехал воевать за Украину
Польские пограничники задержали 15-летнего чешского парня, который пытался пересечь границу Украины, с целью вступления в ряды украинской армии, чтобы бороться против российской агрессии.
В США отменили более 1200 рейсов из-за сильного зимнего шторма
Более 1200 рейсов в США были отменены из-за сильного шторма, охватившего 12 штатов.
Заповедник "София Киевская" запускает в продажу коллекцию банкнот номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот
Новые коллекционные банкноты номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот Украины были выпущены, чтобы почтить культурное наследие.