"Кот График снова красный и грустный": Укрэнерго призвало экономить электричество

Укрэнерго призвало людей экономить электроэнергию, ведь к вечеру растет потребление и "кот График" снова "красный и грустный", передает УНН.

Детали

"Сегодня наш График потребления снова красный и грустный. Вчера, когда было потепление, и сегодня днем, когда крышные СЭС вместо электросетей обеспечивали своих владельцев электроэнергией, ему было немного легче. А вот сейчас, к вечеру, снова становится хуже - солнца уже нет, мороз усиливается, и потребление растет. Добавляет сумму и прогноз погоды на выходные - синоптики обещают, что будет еще холоднее", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что помочь Графику потребления, а значит и энергосистеме, чувствовать себя хорошо, даже в таких сложных условиях, помогут простые правила:

- Уменьшите использование кондиционеров для отопления помещения и обогревателей. Особенно это актуально в утренние и вечерние часы.

- Не включайте одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер.

- Выключайте свет в помещениях, в которых не находитесь.

- Бизнес тоже может присоединиться к поддержке энергосистемы: достаточно уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров. И убрать, наконец, новогодние гирлянды.

"Не перекармливайте Графика, экономьте электроэнергию!" - отметили в Укрэнерго.

Справка

На самом деле график потребления электроэнергии в холодное время года визуально напоминает кота. Его ушки - это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами - уменьшение потребления днем.

Дополнение

Утром 12 января в ГСЧС сообщали, что в Украине из-за непогоды до сих пор без электроэнергии 229 городов, поселков и сел в шести областях.

Дефицит электроэнергии может вырасти до 2,8% на фоне холодов - Укрэнерго