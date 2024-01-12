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"Кіт Графік знову червоний та сумний": Укренерго закликало економити електрику

"Кіт Графік знову червоний та сумний": Укренерго закликало економити електрику

Київ • УНН

 • 89132 перегляди

Укренерго закликає до енергозбереження, оскільки споживання зростає у вечірній час, посилюючи навантаження на енергосистему в холодну пору року.

Укренерго закликало людей заощаджувати електроенергію, адже надвечір зростає споживання й "кіт Графік" знову "червоний та сумний", передає УНН.

Деталі

"Сьогодні наш Графік споживання знову червоний та сумний. Вчора, коли було потепління, та сьогодні вдень, коли дахові СЕС замість електромереж забезпечували своїх власників електроенергією, йому було трохи легше. А от зараз, надвечір, знову стає гірше – сонця вже немає, мороз посилюється, й споживання зростає. Додає суму й прогноз погоди на вихідні – синоптики обіцяють, що буде ще холодніше", - ідеться в повідомленні.

В  Укренерго зазначили, що допомогти Графіку споживання, а значить і енергосистемі, почуватись добре, навіть в таких складних умовах, допоможуть прості правила:

·        Зменшіть використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів. Особливо це актуально в ранкові та вечірні години.

·        Не вмикайте одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер.

·        Вимикайте світло в приміщеннях, в яких не знаходитеся.

·        Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: достатньо  зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів. Та прибрати, нарешті, новорічні гірлянди.

"Не перегодовуйте Графіка, заощаджуйте електроенергію!" - наголосили в Укренерго.

Довідка

Насправді графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота. Його вушка – це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами – зменшення споживання вдень.

Доповнення

Вранці 12 січня в ДСНС повідомляли, що в Україні через негоду досі без електроенергії 229 міст, селищ та сіл у шести областях.

Дефіцит електроенергії може зрости до 2,8% на тлі холодів - Укренерго12.01.24, 14:17 • 25965 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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