Косово предложит ООН расследовать действия российского дипломата

“ООН — организация мира и стабильности и глобальной правды, чьи усилия высоко ценятся свободными и демократическими государствами, поэтому кто бы ни злоупотреблял иммунитетом, участвуя в сомнительных и криминальных планах и делах, тому нет места не только в Косово, они не должны быть в ООН или миссиях организации по всеми миру. Такие события вредят авторитету организации в Косово и шире. Я потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы при первой же дискуссии в ООН по ситуации в регионе был рассмотрен случай этого сотрудника (Краснощекова), как случай, полностью противоречащий усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране”, — заявил Пацоли.

По его словам, соответствующие органы Косово “готовы сотрудничать в расследовании”.

Как сообщал УНН, Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата.