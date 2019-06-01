Косово запропонує ООН розслідувати дії російського дипломата

“ООН — організація миру і стабільності і глобальної правди, чиї зусилля високо цінуються вільними і демократичними державами, тому хто б не зловживав імунітетом, беручи участь в сумнівних і кримінальних планах і справах, тому немає місця не тільки в Косові, вони не повинні бути в ООН або місіях організації по всьому світі. Такі події шкодять авторитету організації в Косові і ширше. Я вимагатиму від нашої дипмісії в США, щоб при першій же дискусії в ООН щодо ситуації в регіоні було розглянуто випадок цього співробітника (Краснощекова), як випадок, що повністю суперечить зусиллям щодо забезпечення миру і порядку в нашій країні”, — заявив Пацолі.

За його словами, відповідні органи Косова “готові співпрацювати в розслідуванні”.

Як повідомляв УНН, Косово оголосило російського співробітника ООН персоною нон грата.