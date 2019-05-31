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Косово оголосило російського співробітника ООН персоною нон грата

Косово оголосило російського співробітника ООН персоною нон грата

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Косово оголосило російського співробітника ООН персоною нон грата і наказало вислати його. Про це заявив прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні я звернувся до міністерства закордонних справ з проханням... оголосити громадянина Росії Михайла Краснощенкова персоною нон грата. Сьогодні було ухвалено рішення щодо цієї людини, який працює міжнародним співробітником в Організації Об'єднаних Націй і якому наказано покинути територію Республіки Косово. Це рішення вступило в силу сьогодні, 31 травня 2019 року", - написав у Facebook Харадінай.

Також він закликав спеціального представника Генсекретаря ООН в Косово дотримуватися цього рішення.

"Рішення було ухвалено через дії громадянина Росії проти конституційного ладу Косово, загальнолюдських цінностей, миру і стабільності", - пояснив Харадінай.

Краснощеков був затриманий 28 травня під час серії поліцейських рейдів на півночі країни. 19 поліцейських були затримані під час рейдів за підозрою в "злочинній діяльності", в той час як Краснощенков, ще один співробітник місії ООН і шість етнічних сербів було затримано за підозрою в перешкоджанні поліцейській операції, зазначає RFE/RL.

Як повідомляв УНН, влада Сербії 28 травня віддала наказ привести в повну бойову готовність свої війська на тлі зростання напруженості на Балканах після повідомлень про те, що озброєна поліція Косово увійшла в населені сербами райони колишньої сербської провінції і провела декілька арештів.

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