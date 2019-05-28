Сербия привела в готовность войска в ответ на действия Косово

Государственное телевидение Сербии сообщило, что когда рано утром специальная полиция Косово с бронетехникой "ворвалась" в деревню на севере Косово, были слышны выстрелы и использовался слезоточивый газ. Регион, граничащий с Сербией, на 90 процентов населён сербами, которые отказываются быть частью Косово.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подтвердил такие действия, заявив в Twitter, что в северной части Косово проводится "операция по борьбе с контрабандой и организованной преступностью".

Президент Косово Хашим Тачи призвал сербское этническое меньшинство сохранять спокойствие и поддержать полицию, заявив, что борьба с организованной преступностью ускорит процесс интеграции страны с Западом. "Те, кто вовлечен в незаконную деятельность, пойдут за решетку", - написал он на своей странице в Facebook, добавив, что полицейская операция не была направлена ​​против этнических групп.

Косовские власти заявили, что как минимум два полицейских были ранены во время рейда.

Представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия полиции Косово направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово и представляют "не только угрозу стабильности, но и самую прямую угрозу миру". "Если это не прекратится немедленно, нет никаких сомнений в том, как Сербия отреагирует уже в течение дня", - предупредил Джурич.

Государственное телевидение сообщило, что президент Сербии Александар Вучич приказал обеспечить полную боевую готовность сербских войск, дислоцированных вблизи границы с Косово, также были сообщения о передвижениях сербских войск в этом районе.

Государственное телевидение также сообщило, что в связи с напряженностью проходит встреча с высшим органом безопасности страны. В сообщении говорится, что Вучич расскажет о событиях в парламенте во вторник.

В понедельник Вучич предупредил о возобновлении столкновений в Косово, если в скором времени не будет найдено согласованное "компромиссное" решение для бывшей сербской провинции, где преобладают этнические албанцы.

Напомним, президент Сербии признал потерю контроля над Косово.

Сербия потеряла контроль над Косово после вмешательства НАТО в 1999 году. Сербия не признает провозглашение независимости Косово в 2008 году.