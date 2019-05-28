Сербія привела у готовність війська у відповідь на дії Косово

Державне телебачення Сербії повідомило, що коли рано вранці спеціальна поліція Косово з бронетехнікою "увірвалася" в село на півночі Косово, були чутні постріли і використовувався сльозогінний газ. Регіон, що межує з Сербією, на 90 відсотків населений сербами, які відмовляються бути частиною Косово.

Прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай підтвердив такі дії, заявивши в Twitter, що в північній частині Косово проводиться "операція з боротьби з контрабандою та організованою злочинністю".

Президент Косово Хашим Тачі закликав сербську етнічну меншину зберігати спокій і підтримати поліцію, заявивши, що боротьба з організованою злочинністю прискорить процес інтеграції країни з Заходом. "Ті, хто залучений до незаконної діяльності, підуть за ґрати", - написав він на своїй сторінці в Facebook, додавши, що поліцейська операція не була спрямована проти етнічних груп.

Косовська влада заявила, що щонайменше двоє поліцейських були поранені під час рейду.

Представник сербського уряду Марко Джуріч заявив, що дії поліції Косово спрямовані на залякування і вигнання сербів з Косово і є "не лише загрозою стабільності, а й власне прямою загрозою миру". "Якщо це не припиниться негайно, немає ніяких сумнівів у тому, як Сербія відреагує вже протягом дня", - попередив Джуріч.

Державне телебачення повідомило, що президент Сербії Александар Вучич наказав забезпечити повну бойову готовність сербських військ, дислокованих поблизу кордону з Косово, також були повідомлення про пересування сербських військ в цьому районі.

Державне телебачення також повідомило, що в зв'язку з напруженістю проходить зустріч з вищим органом безпеки країни. У повідомленні сказано, що Вучич розповість про події в парламенті у вівторок.

У понеділок Вучич попередив про відновлення зіткнень в Косово, якщо невдовзі не буде знайдене узгоджене "компромісне" рішення для колишньої сербської провінції, де переважають етнічні албанці.

Нагадаємо, президент Сербії визнав втрату контролю над Косово.

Сербія втратила контроль над Косово після втручання НАТО в 1999 році. Сербія не визнає проголошення незалежності Косово в 2008 році.