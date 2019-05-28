Президент Сербии признал потерю контроля над Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Глава Сербии Александр Вучич, обращаясь к депутатам призвал их признать "горькую правду" — потерю Косово. Вучич предложил выбрать между двумя сценариями развития ситуации в регионе — замороженным конфликтом и налаживанием отношений с Приштиной. Сербии необходимо признать тот факт, что Белград не обладает каким-либо контролем над Косово. Об этом в выступлении перед членами сербского парламента заявил президент страны Александр Вучич, сообщает УНН со ссылкой на РТС.
Президент Сербии выступил на специальной сессии парламента, посвященной проблеме взаимоотношений с Косово. В ходе выступления Вучич призвал депутатов к выбору между "сладкой ложью и горькой правдой". "Без этого мы не узнаем реальное положение дел в Косово, в Метохии, кто ими управляет, и какое положение сербов в Косово и Метохии", — сказал Вучич.
Он подчеркнул, что необходимо признать, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.
По словам Вучича, существует два сценария решения косовской проблемы. Первый — это сохранение статус-кво и "замороженный конфликт". Второй вариант — нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Президент Сербии подчеркнул, что сам выступает за второй путь.
30 апреля глава Косово Хашим Тачи потребовал от Белграда признать независимость государственного образования. "Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Сербской Республики [в составе Боснии и Герцеговины], никогда не будут реализованы", — написал он в своем Facebook.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали Сербию и Косово к решению споров между двумя государствами, а также предупредили, что от этого будут зависеть отношения этих стран с ЕС.