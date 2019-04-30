Меркель і Макрон вимагають від Сербії та Косова вирішення суперечок

Лідери ФРН, Франції та держав Західних Балкан зібралися в понеділок, 29 квітня, на спеціальний саміт, ініційований Меркель та Макроном та присвячений вирішенню конфліктів у цьому регіоні, у відомстві федерального канцлера у Берліні.

Перед початком саміту Анґела Меркель гостро розкритикувала Приштину за запровадження 100-відсоткових митних зборів на сербські товари та зазначила, що прецедент Греції та Північної Македонії, які успішно розв'язали суперечку щодо назви останньої, може стати моделлю для вирішення суперечностей, які існують між Сербією та Косовом. "Ми пішли на цю спільну ініціативу (саміту. - Ред.), бо ми залишаємося прихильниками європейської перспективи для країн Західних Балкан", - зазначила Меркель.

На важливості успішного вирішення суперечки для подальших відносин цих держав із ЄС наголосив і Макрон. "Це - в інтересах Європи, аби у цьому регіоні події розвивалися у позитивному руслі", - зазначив французький президент.

Водночас лідери Німеччини та Франції наголосили на тому, що перспектива членства балканських країн у ЄС залишається на порядку денному Євросоюзу та не є темою обговорення у Берліні. "Здебільшого йдеться про політику забезпечення стабільності, якої ми прагнемо для регіону", - зазначив Макрон. Він також наголосив, що ніхто не буде вказувати Белграду та Приштині, як саме вони мають дійти компромісу. Але, додав французький президент, треба розглянути усі варіанти та розпочати новий діалог.

Окрім лідерів ФРН, Франції, Сербії та Косова, у саміті в Берліні взяли участь керівники Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Хорватії, Словенії, Боснії та Герцеговини, а також очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, у Сербії радикали спалили прапори ЄС та НАТО в річницю ударів по Югославії.