У Сербії радикали спалили прапори ЄС та НАТО в річницю ударів по Югославії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В пам’ять про бомбардування Югославії, що почалися 24 березня 1999 року представники Сербської радикальної партії спалили в центрі Белграда прапори ЄС та НАТО. Відео акції вони розмістили в Twitter партії і опублікували на YouTube, повідомляє УНН.
Акцію очолив лідер партії Воіслав Шешель, який з 2003 по 2014 рік провів 11 років в попередньому ув’язненні в Гаазі в статусі підозрюваного в підбурюванні до геноциду в роки громадянської війни. Шешель і щонайменше декілька сотень його прихильників зібралися на пішохідній вулиці. Лідер партії заявив, що серби ніколи не пробачать бомбардувань країни. Після цього він взяв у руки прапор ЄС. Після кількох невдалих спроб за допомогою легкозаймистої рідини прапор вдалося підпалити. Ту ж процедуру він провів і з прапором НАТО.
24 березня по всій Сербії пройшли акції пам’яті жертв бомбардувань, проведених НАТО. Загальнонаціональні жалобні заходи намічені в місті Ніш за участю президента Александра Вучіча.
Як повідомляв УНН, у річницю бомбардувань Югославії демонстранти в Белграді зажадали відставки президента.