У річницю бомбардувань Югославії демонстранти в Белграді зажадали відставки президента
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Белграді в шостий раз відбулася акція протесту “Один на п’ять мільйонів”, учасники якої вимагали відставки президента Сербії Александра Вучич, прем’єр-міністра Ани Брнабіч, спікера парламенту Майї Гойковіч і керівництва держтелерадіокомпанії РТС. Про це остання повідомляє на своєму сайті, передає УНН.
Згідно з офіційними даними, які опинилися в розпорядженні місцевого видання Kurir, всього на вулиці столиці Сербії напередодні вийшли 1579 осіб (ким саме була надана ця інформація — поліцією або організаторами, — видання не уточнює). Аналогічні акції протесту також відбулися в інших містах республіки. Найчисленніші, за даними Kurir, пройшли в Крагуєваці (718 учасників протесту), Ковіні (205), Србобрані (119), Смедеревська-Паланці (104) і Бачка-Паланці (101).
Назва акції є своєрідною відповіддю Александру Вучич, який раніше оголосив, що не змінить свою політику “навіть якщо п’ять мільйонів людей вийдуть на вулиці”.
У Белграді остання акція під такою назвою розпочалася в суботу близько 18:00 за місцевим часом. Вже близько 20:00 вона була завершена. Учасники маршем пройшли від майданчика біля філософського факультету (там перед ними виступили актор Браніслав Лечіч і генерал у відставці Срето Малінович) через Македонську і Светогорську вулиці до будівлі РТС.
Лечіч під час свого виступу заявив, що вимогами демонстрантів є відставка Вучіча, Брнабіч і Гойковіч, а також звільнення керівництва РТС. Крім того, від влади він зажадав забезпечення “чесних виборів протягом (найближчих) шести-дев’яти місяців”. У разі, якщо ці вимоги не будуть виконані, “вся Сербія збереться в Белграді в суботу, 13 квітня”, пригрозив Лечіч. Після цього на акції протесту було виконано гімн Сербії, а потім демонстранти хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв бомбардувань НАТО 1999 року.
Як повідомляв УНН, минулого тижня, кілька десятків маніфестантів увірвалися в будівлю національного телебачення Сербії RTS в ході протестної ходи.