В годовщину бомбардировок Югославии демонстранты в Белграде потребовали отставки президента

Согласно официальным данным, которые оказались в распоряжении местного издания Kurir, всего на улицы столицы Сербии накануне вышли 1579 человек (кем именно была предоставлена эта информация — полицией или организаторами, — издание не уточняет). Аналогичные акции протеста также состоялись в других городах республики. Самые многочисленные, по данным Kurir, прошли в Крагуеваце (718 участников протеста), Ковине (205), Србобране (119), Смедеревска-Паланке (104) и Бачка-Паланке (101).

Название акции является своеобразным ответом ​Александру Вучичу, который ранее объявил, что не изменит свою политику “даже если пять миллионов человек выйдут на улицы”.

В Белграде последняя акция под таким названием началась в субботу около 18:00 по местному времени. Уже около 20:00 она была завершена. Участники маршем прошли от площадки у философского факультета (там перед ними выступили актер Бранислав Лечич и генерал в отставке Срето Малинович) через Македонскую и Светогорскую улицы до здания РТС.

Лечич во время своего выступления заявил, что требованиями демонстрантов являются отставка Вучича, Брнабич и Гойкович, а также увольнение руководства РТС. Кроме того, от властей он потребовал обеспечения “честных выборов в течение (ближайших) шести-девяти месяцев”. В случае, если эти требования не будут выполнены, “вся Сербия соберется в Белграде в субботу, 13 апреля”, пригрозил Лечич. После этого на акции протеста был исполнен гимн Сербии, а затем демонстранты минутой молчания почтили память жертв бомбардировок НАТО 1999 года.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе, несколько десятков манифестантов ворвались в здание национального телевидения Сербии RTS в ходе протестного шествия.