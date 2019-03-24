В Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в годовщину ударов по Югославии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В память о бомбардировках Югославии, начавшихся 24 марта 1999 года, представители Сербской радикальной партии сожгли в центре Белграда флаги ЕС и НАТО. Видео акции они разместили в Twitter партии и опубликовали на YouTube, сообщает УНН.
Акцию возглавил лидер партии Воислав Шешель, который с 2003 по 2014 год провел 11 лет в предварительном заключении в Гааге в статусе подозреваемого в подстрекательстве к геноциду в годы гражданской войны. Шешель и по меньшей мере несколько сотен его сторонников собрались на пешеходной улице. Лидер партии заявил, что сербы никогда не простят бомбардировок страны. После этого он взял в руки флаг ЕС. После нескольких неудачных попыток с помощью легковоспламеняющейся жидкости флаг удалось поджечь. Ту же процедуру он провел и с флагом НАТО.
24 марта по всей Сербии прошли акции памяти жертв бомбардировок, проведенных НАТО. Общенациональные траурные мероприятия намечены в городе Ниш с участием президента Александра Вучича.
Как сообщал УНН, в годовщину бомбардировок Югославии демонстранты в Белграде потребовали отставки президента.