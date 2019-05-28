Президент Сербії визнав втрату контролю над Косово

КИЇВ. 28 травня. УНН. Глава Сербії Олександр Вучич, звертаючись до депутатів, закликав їх визнати "гірку правду" - втрату Косово. Вучич запропонував вибрати між двома сценаріями розвитку ситуації в регіоні - замороженим конфліктом і налагодженням відносин з Приштиною. Сербії необхідно визнати той факт, що Белград не володіє будь-яким контролем над Косово. Про це у виступі перед членами сербського парламенту заявив президент країни Олександр Вучич, повідомляє УНН з посиланням на РТС.