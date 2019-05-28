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Президент Сербії визнав втрату контролю над Косово

Президент Сербії визнав втрату контролю над Косово

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Глава Сербії Олександр Вучич, звертаючись до депутатів, закликав їх визнати "гірку правду" - втрату Косово. Вучич запропонував вибрати між двома сценаріями розвитку ситуації в регіоні - замороженим конфліктом і налагодженням відносин з Приштиною. Сербії необхідно визнати той факт, що Белград не володіє будь-яким контролем над Косово. Про це у виступі перед членами сербського парламенту заявив президент країни Олександр Вучич, повідомляє УНН з посиланням на РТС.

Президент Сербії виступив на спеціальній сесії парламенту, присвяченій проблемі взаємин з Косово. В ході виступу Вучич закликав депутатів до вибору між "солодкою брехнею і гіркою правдою". "Без цього ми не дізнаємося реальний стан справ в Косово, в Метохії, хто ними керує, і яке положення сербів в Косово і Метохії", - сказав Вучич.

Він підкреслив, що необхідно визнати, що Сербія зазнала велику національну поразку, втратила територію, зазнала значних економічних втрат.

За словами Вучича, існує два сценарії розв'язання косовської проблеми. Перший - це збереження статус-кво і "заморожений конфлікт". Другий варіант - нормалізація відносин між Белградом і Приштиною. Президент Сербії підкреслив, що сам виступає за другий шлях.

30 квітня глава Косово Хашим Тачі зажадав від Белграда визнати незалежність державного утворення. "Вимоги або мрії про те, що на півночі Косово може бути створено співтовариство з виконавчою владою за моделлю Сербської Республіки (в складі Боснії і Герцеговини), ніколи не будуть реалізовані", - написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, Канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Сербію та Косово до вирішення суперечок між двома державами, а також попередили, що від цього залежатимуть відносини цих країн із ЄС.

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