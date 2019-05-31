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Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата

Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата

Киев  •  УНН

 • 12812 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон-грата и приказало выслать его. Об этом заявил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в Facebook, передает УНН.

"Сегодня я обратился в министерство иностранных дел с просьбой... объявить гражданина России Михаила Краснощенкова персоной нон грата. Сегодня было принято решение в отношении этого человека, который работает международным сотрудником в Организации Объединенных Наций и которому приказано покинуть территорию Республики Косово. Это решение вступило в силу сегодня, 31 мая 2019 года", - написал в Facebook Харадинай.

Также он призывал специального представителя Генсекретаря ООН в Косово соблюдать это решение.

"Решение было принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", - пояснил Харадинай.

Краснощенков был задержан 28 мая в ходе серии полицейских рейдов на севере страны. 19 полицейских были задержаны в ходе рейдов по подозрению в "преступной деятельности", в то время как Краснощенков, еще один сотрудник миссии ООН и шесть этнических сербов были задержаны по подозрению в препятствовании полицейской операции, отмечает RFE/RL.

Как сообщал УНН, власти Сербии 28 мая отдали приказ привести в полную боевую готовность свои войска на фоне роста напряженности на Балканах после сообщений о том, что вооруженная полиция Косово вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции и произвела несколько арестов.

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