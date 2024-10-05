Косметолога в Харькове заподозрили в убийстве клиентки

Харьковский косметолог подозревается в убийстве клиентки по неосторожности, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

«Сообщено о подозрении 33-летней женщине по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 марта 2024 года клиентка пришла в салон в Харькове на косметологическую хирургическую процедуру, которая проводится с применением местной анестезии.

«Косметолог не определила массу тела и не сделала расчета дозы анестетика, без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проведение процедуры. Кроме того, установлено, что фигурантка не имела законченного медицинского образования и разрешения на проведение анестезии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая ввела клиентке в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе по меньшей мере в 15 раз.

«Во время введения местной анестезии клиентка начала жаловаться косметологу на ухудшение состояния здоровья. Однако фигурантка не обратила на это внимание, продолжила введение анестетика и вышла из кабинета примерно на 10-15 минут. Клиентка кричала, задыхалась, у нее начались галлюцинации, судороги. Только после того, как пациентка потеряла сознание, ей начали вводить противоаллергические препараты», - сообщили в прокуратуре.

Лишь впоследствии клиентке, как указано, вызвали «скорую». «По дороге в больницу потерпевшая умерла. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком», - говорится в сообщении.