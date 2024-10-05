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Косметолога в Харькове заподозрили в убийстве клиентки

Косметолога в Харькове заподозрили в убийстве клиентки

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 08:59  •  267 просмотра

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33-летний косметолог без медицинского образования подозревается в убийстве клиентки из-за неправильного введения анестезии. Женщина превысила дозу препарата в 15 раз, что привело к смерти пациентки.

Харьковский косметолог подозревается в убийстве клиентки по неосторожности, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

«Сообщено о подозрении 33-летней женщине по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 марта 2024 года клиентка пришла в салон в Харькове на косметологическую хирургическую процедуру, которая проводится с применением местной анестезии.

«Косметолог не определила массу тела и не сделала расчета дозы анестетика, без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проведение процедуры. Кроме того, установлено, что фигурантка не имела законченного медицинского образования и разрешения на проведение анестезии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая ввела клиентке в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе по меньшей мере в 15 раз.

«Во время введения местной анестезии клиентка начала жаловаться косметологу на ухудшение состояния здоровья. Однако фигурантка не обратила на это внимание, продолжила введение анестетика и вышла из кабинета примерно на 10-15 минут. Клиентка кричала, задыхалась, у нее начались галлюцинации, судороги. Только после того, как пациентка потеряла сознание, ей начали вводить противоаллергические препараты», - сообщили в прокуратуре.

Лишь впоследствии клиентке, как указано, вызвали «скорую». «По дороге в больницу потерпевшая умерла. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком», - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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