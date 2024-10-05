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Косметолога у Харкові запідозрили у вбивстві клієнтки з необережності

Косметолога у Харкові запідозрили у вбивстві клієнтки з необережності

Київ • УНН

 • 18835 перегляди

33-річна косметологиня без медичної освіти підозрюється у вбивстві клієнтки через неправильне введення анестезії. Жінка перевищила дозу препарату в 15 разів, що призвело до смерті пацієнтки.

Харківська косметологиня підозрюється у вбивстві клієнтки з необережності, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру 33-річній жінці за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України)", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 16 березня 2024 року клієнтка прийшла до салону в Харкові на косметологічну хірургічну процедуру, яка проводиться із застосуванням місцевої анестезії.

"Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика, без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проведення процедури. Крім того, встановлено, що фігурантка не мала закінченої медичної освіти та дозволу на проведення анестезії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що підозрювана ввела клієнтці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.

"Під час введення місцевої анестезії клієнтка почала скаржитись косметологині на погіршення стану здоровʼя. Проте фігурантка не звернула на це увагу, продовжила введення анестетику та вийшла з кабінету приблизно на 10-15 хвилин. Клієнтка кричала, задихалася, в неї почались галюцинації, судоми. Лише після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй почали вводили протиалергійні препарати", - повідомили у прокуратурі.

Лише згодом клієнтці, як вказано, викликали "швидку". "Дорогою до лікарні потерпіла померла. Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком", - ідеться у повідомленні.

Лікарів судитимуть за смерть пацієнтки після операції19.04.23, 10:38 • 972751 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яКримінал та НП

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