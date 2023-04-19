Лікарів судитимуть за смерть пацієнтки після операції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Двох медиків судитимуть за неналежне виконання професійних обов'язків після того, як пацієнтка померла після операції, пише УНН з посиланням на повідомлення Нацполіції.
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Як зазначається, медичні працівники приватної клініки після встановлення діагнозу рекомендували хворій провести планову операцію.
"Однак медики не забезпечили ані належної підготовки пацієнтки до операції, ані необхідного післяопераційного спостереження", - повідомили у поліції.
У грудні 2020 року в приватній клініці після операції померла 48-річна жінка.
"У ході досудового розслідування встановлено, що неналежне виконання професійних обов’язків медиками – акушером-гінекологом та лікарем-анестезіологом – призвело до смерті хворої", - зазначили у поліції.
Наразі обвинувальний акт щодо медичних працівників скеровано до суду.
Нагадаємо
На Київщині повідомлено про підозру лікарці, яка після проведення операції залишила серветку в тілі 7-річної дитини.