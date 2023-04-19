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Врачей будут судить за смерть пациентки после операции

Врачей будут судить за смерть пациентки после операции

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Двух медиков будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей после того, как пациентка умерла после операции, пишет УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Как отмечается, медицинские работники частной клиники после установления диагноза рекомендовали больной провести плановую операцию.

"Однако медики не обеспечили ни надлежащей подготовки пациентки к операции, ни необходимого послеоперационного наблюдения", - сообщили в полиции.

В декабре 2020 года в частной клинике после операции умерла 48-летняя женщина.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиками – акушером-гинекологом и врачом-анестезиологом – привело к смерти больной", - отметили в полиции.

Сейчас обвинительный акт в отношении медицинских работников направлен в суд.

Напомним

В Киевской области сообщено о подозрении врачу, которая после проведения операции оставила салфетку в теле 7-летнего ребенка.

Украинские Национальные Новости

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