Коррупционные тендерные схемы никуда не исчезли - правозащитник

“Есть определенные коррупционные схемы, которые позволяют чиновникам делать так, чтобы выигрывали предприятия, которые им выгодны. А потом эти компании свои услуги предоставляют некачественно, и таким способом крадутся деньги на миллионы гривен. Это опасность, и с этим нужно бороться правоохранительным органам и прокуратуре. Но, к сожалению, они этим не занимаются, а занимаются своими личными интересами”, — отметил он.

Э.Багиров рассказал, как предприниматели выигрывают тендеры, разыгрывая их между собой.

“Тендерные процедуры — это коррупционные процедуры в Украине. Как правило, существует руководитель данного предприятия, и у него есть заместитель, который занимается тендерами. У него есть с десяток различных предприятий с разными или одинаковыми названиями, это не имеет значения, и они уже знают, какая сумма написана в конвертах, а потом выиграет, как будто неожиданно, одно и то же юрлицо”, - пояснил Э.Багиров.

Напомним, “Киевхлеб” нашел способ выигрывать тендеры в системе Prozorro.