Коррупционные тендерные схемы никуда не исчезли - правозащитник

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51047 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107548 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122940 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182128 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132798 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126404 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118518 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106597 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107621 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103942 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Коррупционные тендерные схемы никуда не исчезли - правозащитник

Коррупционные тендерные схемы никуда не исчезли - правозащитник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В системе Prozorro до сих пор встречаются тендеры, проведенные по коррупционной схеме. Об этом в комментарии УНН заявил председатель Международной лиги защиты прав граждан Эдуард Багиров.

“Есть определенные коррупционные схемы, которые позволяют чиновникам делать так, чтобы выигрывали предприятия, которые им выгодны. А потом эти компании свои услуги предоставляют некачественно, и таким способом крадутся деньги на миллионы гривен. Это опасность, и с этим нужно бороться правоохранительным органам и прокуратуре. Но, к сожалению, они этим не занимаются, а занимаются своими личными интересами”, — отметил он.

Э.Багиров рассказал, как предприниматели выигрывают тендеры, разыгрывая их между собой.

“Тендерные процедуры — это коррупционные процедуры в Украине. Как правило, существует руководитель данного предприятия, и у него есть заместитель, который занимается тендерами. У него есть с десяток различных предприятий с разными или одинаковыми названиями, это не имеет значения, и они уже знают, какая сумма написана в конвертах, а потом выиграет, как будто неожиданно, одно и то же юрлицо”, - пояснил Э.Багиров.

Напомним, “Киевхлеб” нашел способ выигрывать тендеры в системе Prozorro.

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