Корупційні тендерні схеми нікуди не зникли — правозахисник

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КИЇВ. 28 березня. УНН. В системі Prozorro досі трапляються тендери, проведені за корупційною схемою. Про це у коментарі УНН заявив голова Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуард Багіров.

“Є певні корупційні схеми, які дозволяють чиновникам робити так, щоб вигравали підприємства, які їм вигідні. А потім ці компанії свої послуги надають неякісно, і таким способом крадуться гроші на мільйони гривень. Це є небезпека, і з цим потрібно боротися правоохоронним органам і прокуратурі. Але, на жаль, вони цим не займаються, а займаються своїми особистими інтересами”, — зазначив він.

Е.Багіров розповів, як підприємці виграють тендери, розігруючи їх між собою.

“Тендерні процедури — це корупційні процедури в Україні. Як правило, є керівник певного підприємства, і у нього є заступник, який займається тендерами. В нього є з десяток різних підприємств з різними чи однаковими назвами, це не має значення, і вони уже знають, яка сума написана у конвертах, а потім виграє, якби несподівано, одна і та ж юрособа”, — пояснив Е.Багіров.

Нагадаємо, “Київхліб” знайшов спосіб вигравати тендери в системі Prozorro.

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