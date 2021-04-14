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Коррупция в Госпродпотребслужбе: в Николаеве задержан заместитель начальника управления

Киев  •  УНН

 • 20493 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбе в Николаевской области требовал 2 тысячи долларов от предпринимателя, сообщили в прокуратуре, передает УНН.

Цитата

“По данным следствия, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду от предпринимателя за беспрепятственное осуществление им хозяйственной деятельности по реализации мясных продуктов и выдачу эксплуатационного разрешения на осуществление вышеуказанной деятельности.

Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК Украины после получения им неправомерной выгоды через посредника”, — рассказали прокуроры.

По данным местных СМИ, речь о Вячеславе Бродивском.

Дополнение

Задержание должностных лиц Госпродпотребслужбы на взяточничестве наблюдается не впервые. В марте 2021 года управления ГБР в Николаеве разоблачили чиновника ГППС в Одесской области на вымогательстве взятки за работу ресторана во время карантина.

В Верховной Раде также жалуются на кадры Госпродпотребслужбы и видят в этом вину руководителя Владиславы Магалецкой.

В то же время в июне планируется провести конкурс на голову Госпродпотребслужбы, поскольку Магалецкая заняла эту должность в прошлом году только по рекомендации министра развития экономики Игоря Петрашко.

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