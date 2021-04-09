Нардепи поскаржилися на голову Держпродспоживслужби: призначає недолугі кадри та ігнорує проблеми

Йдеться серед іншого про керівників регіональних управлінь ДПСС у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Львівській областях, уточнив нардеп.

"Мої колеги із різних регіонів України наводять ряд аргументів, б'ють на сполох і просять Магалецьку (керівник ДПСС Владислава Магалецька - ред.) звернути увагу на те, що ці люди не є чистими на руку, бо по них є кримінальні провадження. І на мене, як на народного депутата, дуже багато звернень іде по очільнику регіонального управління ДПСС у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Львівській областях", - розповів Богданець.

Держпродспоживслужба проводить недолугу кадрову політику, констатував нардеп, Магалецька проблему знає, але ігнорує.

"Ми неодноразово писали запити на ім'я Магалецької. Вона або ігнорує запити, або відписується загальними фразами, кажучи, що депутати мають займатися законотворчою роботою і не вмішуватися в кадрову політику. Більше того – ми її запрошували на комітет. Ми писали звернення і на Прем'єр-міністра України (Денис Шмигаль - ред.) і на міністра економіки (Ігор Петрашко - ред.), у керуванні якого знаходиться ДПСС. Ми просили владу відреагувати на неналежне спілкування і поводження із народними депутатами і на неналежну кадрову політику, яку проводить ДПСС", - інформує Богданець.

Доповнення

У найближчі шість місяців уряд проведе конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби, яку сьогодні обіймає Владислава Магалецька. Вона була призначена у жовтні за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко, без проходження конкурсу.