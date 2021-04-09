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Нардепы пожаловались на главу Госпродпотребслужбы: назначает бестолковые кадры и игнорирует проблемы

Киев  •  УНН

 • 19935 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Руководящие должности в Госпродпотребслужбе (ГПСС) занимают люди с сомнительной репутацией. Об этом в комментарии УНН рассказал член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Андрей Богданец.

Речь идет среди прочего о руководителях региональных управлений ГПСС в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Львовской областях, уточнил нардеп.

"Мои коллеги из разных регионов Украины приводят ряд аргументов, бьют тревогу и просят Магалецкую (руководитель ГПСС Владислава Магалецкая - ред.) обратить внимание на то, что эти люди не являются чистыми на руку, потому что по ним есть уголовные производства. И на меня, как на народного депутата, очень много обращений идет по главе регионального управления ГПСС в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Львовской областях", - рассказал Богданец.

Госпродпотребслужба проводит бестолковую кадровую политику, констатировал нардеп, Магалецкая проблему знает, но игнорирует.

"Мы неоднократно писали запросы на имя Магалецкой. Она или игнорирует запросы, или отписывается общими фразами, говоря, что депутаты должны заниматься законотворческой работой и не вмешиваться в кадровую политику. Более того - мы ее приглашали на комитет. Мы писали обращения и на Премьер-министра Украины (Денис Шмыгаль - ред.) и на министра экономики (Игорь Петрашко - ред.), в управлении которого находится ГПСС. Мы просили власти отреагировать на ненадлежащее общение и обращение с народными депутатами и на ненадлежащую кадровую политику, которую проводит ГПСС", - информирует Богданец.

Дополнение

В ближайшие шесть месяцев правительство проведет конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы, которую сегодня занимает Владислава Магалецкая. Она была назначена в октябре по рекомендации министра развития экономики Игоря Петрашко, без прохождения конкурса.

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