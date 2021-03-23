ДБР затримало посадовця Держпродспоживслужби на вимаганні хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Управління ДБР у Миколаєві викрило посадовця Держпродспоживслужби в Одеській області на вимаганні хабаря за роботу ресторану під час карантину, повідомляє УНН.
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«ТУ ДБР у м. Миколаєві викрило посадовця Держпродспоживслужби в Одеській області, до повноважень якого входить забезпечення контролю за виконанням карантинних обмежень закладами харчування під час пандемії COVID-19, на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від власників закладів громадського харчування за неперешкоджання їх діяльності попри встановлені карантинні обмеження, невиявлення порушень та непритягнення до відповідальності", - зазначено у повідомленні.
Деталі
Наразі начальника одного із відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області затримано.
Проводяться невідкладні слідчі дії, додали у ДБР.
Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України. У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Контекст
Керівника Держпродспоживслужби Владиславу Магалецьку критикують за кадрову політику, яка призначає в регіональні служби людей з сумнівною репутацією.
“Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров’я людей відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби і інших її структурних підрозділів в основному некомпетентне. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу”, — коментує голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Доповнення
Сама Владислава Магалецька обрана керівником Держпродспоживслужби поза конкурсом, за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка.