Корупція у Держпродспоживслужбі: у Миколаєві затримано заступника начальника управління

Цитата

“За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду від підприємця за безперешкодне здійснення ним господарської діяльності з реалізації м’ясних продуктів та видачу експлуатаційного дозволу на здійснення вищевказаної діяльності.

Чиновника затримано у порядку ст.208 КПК України після одержання ним неправомірної вигоди через посередника”, — розповіли прокурори.

За даними місцевих ЗМІ, мова про В’ячеслава Бродівського.

Доповнення

Затримання посадовців Держпродспоживслужби на хабарництві спостерігається не вперше. У березні 2021 року управління ДБР у Миколаєві викрило посадовця ДПСС в Одеській області на вимаганні хабаря за роботу ресторану під час карантину.

У Верховній Раді також скаржаться на кадри Держпродспоживслужби і вбачають у цьому провину керівника Владислава Магалецької.

Водночас у червні планується провести конкурс на голову Держпродспоживслужби, оскільки Магалецька зайняла цю посаду минулого року лише за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко.