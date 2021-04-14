Корупція у Держпродспоживслужбі: у Миколаєві затримано заступника начальника управління
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області вимагав 2 тисячі доларів від підприємця, повідомили в прокуратурі, передає УНН.
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“За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду від підприємця за безперешкодне здійснення ним господарської діяльності з реалізації м’ясних продуктів та видачу експлуатаційного дозволу на здійснення вищевказаної діяльності.
Чиновника затримано у порядку ст.208 КПК України після одержання ним неправомірної вигоди через посередника”, — розповіли прокурори.
За даними місцевих ЗМІ, мова про В’ячеслава Бродівського.
Доповнення
Затримання посадовців Держпродспоживслужби на хабарництві спостерігається не вперше. У березні 2021 року управління ДБР у Миколаєві викрило посадовця ДПСС в Одеській області на вимаганні хабаря за роботу ресторану під час карантину.
У Верховній Раді також скаржаться на кадри Держпродспоживслужби і вбачають у цьому провину керівника Владислава Магалецької.
Водночас у червні планується провести конкурс на голову Держпродспоживслужби, оскільки Магалецька зайняла цю посаду минулого року лише за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко.